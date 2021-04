Fiorentina, Vlahovic “cocco di Rocco”: Commisso punta su di lui (Di giovedì 15 aprile 2021) Dusan Vlahovic ha stretto un forte rapporto con il presidente Rocco Commiso che vuole puntare su di lui anche per il futuro Rocco Commisso ha scelto la sua stella per la Fiorentina: si tratta di Dusan Vlahovic. L’affetto quasi paterno del presidente viola per l’attaccante serbo fa pensare ad un futuro ancora a Firenze per lui. Come riporta il Corriere dello Sport, Commisso proverà a prolungare il contratto che scade nel 2023 ma su Vlahovic c’è l’attenzione delle squadre europee e anche italiane, in particolare del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dusanha stretto un forte rapporto con il presidenteCommiso che vuolere su di lui anche per il futuroha scelto la sua stella per la: si tratta di Dusan. L’affetto quasi paterno del presidente viola per l’attaccante serbo fa pensare ad un futuro ancora a Firenze per lui. Come riporta il Corriere dello Sport,proverà a prolungare il contratto che scade nel 2023 ma suc’è l’attenzione delle squadre europee e anche italiane, in particolare del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

