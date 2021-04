Ex discarica | disinnescata la bomba ecologica

(Di giovedì 15 aprile 2021) Laè definitivamente e ufficialmente. L'ormai ex maxi, ubicata in località Coste Fornaci, il cui primo lotto fu aperto agli inizi degli anni novanta e che fu ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : discarica disinnescata

La bomba ecologica è definitivamente e ufficialmente. L'ormai ex maxi, ubicata in località Coste Fornaci, il cui primo lotto fu aperto agli inizi degli anni novanta e che fu dismessa definitivamente nel 2012, non fa più paura. Lo ...... che vaper salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini. Rispetto a questa ... così come è avvento efficacemente nella zona di Maddalusa, dove a sequestrare laerano ...La bomba ecologica è definitivamente e ufficialmente disinnescata. L’ormai ex maxi discarica, ubicata in località Coste Fornaci, il cui primo lotto fu aperto agli inizi degli anni novanta e che fu dis ...