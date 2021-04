Era stato espulso nel 2019, i carabinieri lo trovano a Zingonia con la droga: arrestato (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di mercoledì 14 aprile, i carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa lo scorso 19 marzo dal Tribunale di Bergamo a conclusione delle indagini condotte dall’Arma ed avviate dalla dipendente Tenenza di Zingonia. Il destinatario del provvedimento è M.F., cittadino marocchino 32enne, pluripregiudicato in Italia senza fissa dimora e facente parte di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed operante prevalentemente nell’area compresa tra lo stabile dell’ex pizzeria “da Enzo” ed il parcheggio di un supermercato di Ciserano, oggetto alcuni giorni fa di un massivo intervento dei militari che, nell’occasione, avevano rintracciato ed arrestato gli altri extracomunitari destinatari di analogo provvedimento. L’arrestato, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di mercoledì 14 aprile, idel Comando Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa lo scorso 19 marzo dal Tribunale di Bergamo a conclusione delle indagini condotte dall’Arma ed avviate dalla dipendente Tenenza di. Il destinatario del provvedimento è M.F., cittadino marocchino 32enne, pluripregiudicato in Italia senza fissa dimora e facente parte di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ed operante prevalentemente nell’area compresa tra lo stabile dell’ex pizzeria “da Enzo” ed il parcheggio di un supermercato di Ciserano, oggetto alcuni giorni fa di un massivo intervento dei militari che, nell’occasione, avevano rintracciato ed arregli altri extracomunitari destinatari di analogo provvedimento. L’arre, ...

