Detenuto diventa influencer di cucina su Instagram | registra video di ricette dalla sua cella

Ha 30mila follower su Instagram per le sue ricette: ma lo chef è il Detenuto di un carcere francese che realizza piatti all'interno della sua cella. La sua incredibile storia Prepara ricette con quello che ha a disposizione nella sua cella di una prigione francese, filma tutto e lo posta su Instagram.

È probabilmente il primo chef - influencer - detenuto , in cella da sette anni per traffico di sostanze illegali e che sta letteralmente conoscendo una rinascita personale dopo aver aperto un account ...

Ha 30mila follower su Instagram per le sue ricette: ma lo chef è il detenuto di un carcere francese che realizza piatti all'interno della sua cella. La sua incredibile storia

