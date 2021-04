Denise Pipitone ultime notizie, l’appello di Piera Maggio che ci crede ancora: “E’ sempre viva” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Sono passati diciassette anni, adesso basta. Aprite il cuore e dite la verità. Fatelo nella forma che più ritenete opportuna ma dite la verità“ sono queste le parole di Piera Maggio dalla puntata di Chi l’ha visto in onda il 14 aprile 2021 su Rai 3. La mamma di Denise Pipitone ha partecipato in collegamento al programma di Rai 3 lanciando l’ennesimo appello: è convinta che ci siano persone che sanno che cosa è successo e che devono per forza, a distanza di 17 anni dal rapimento di Denise Pipitone, raccontare qualcosa. Potrebbe sembrare una cosa di poco conto ma per le indagini potrebbe essere fondamentale. Dello stesso avviso anche l’avvocato Frazzitta, che assiste la mamma di Denise Pipitone, anche lui lancia un appello anche ai carabinieri che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) “Sono passati diciassette anni, adesso basta. Aprite il cuore e dite la verità. Fatelo nella forma che più ritenete opportuna ma dite la verità“ sono queste le parole didalla puntata di Chi l’ha visto in onda il 14 aprile 2021 su Rai 3. La mamma diha partecipato in collegamento al programma di Rai 3 lanciando l’ennesimo appello: è convinta che ci siano persone che sanno che cosa è successo e che devono per forza, a distanza di 17 anni dal rapimento di, raccontare qualcosa. Potrebbe sembrare una cosa di poco conto ma per le indagini potrebbe essere fondamentale. Dello stesso avviso anche l’avvocato Frazzitta, che assiste la mamma di, anche lui lancia un appello anche ai carabinieri che ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone Chi l'ha visto e Denise Pipitone, Piera Maggio e il pesantissimo sospetto sulle indagini: nomi e cognomi Dei 'buchi' sospetti nelle indagini su Denise Pipitone . Lo ribadisce Piera Maggio , mamma della bimba di 4 anni sparita nel nulla da Mazara del Vallo nel 2004. La donna, ospite di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? su Rai3, è tornata ...

Denise Pipitone, Piera Maggio: "Minacce da Jessica Pulizzi e sua madre" La mamma di Denise Pipitone svela di avere subito degli episodi di stalking dalla figlia che il marito ha avuto da Anna Corona e da quest'ultima. Denise Pipitone, se ne? L'articolo Denise Pipitone, Piera Maggio: "...

Denise Pipitone, Piera Maggio dopo il caso Olesya: "Non mi sarei prestata a quel teatrino" 'Non ho atteso nessun embargo, ho saputo subito il gruppo sanguigno della ragazza russa Sono le parole di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, ieri sera ospite alla trasmissione 'Chi l'ha visto' ...

Piera Maggio, giusto verificare la pista russa su Olesya: “Non mi sarei prestata al teatrino in studio” Da Chi l'ha visto le parole di Piera Maggio sulla vicenda che ha visto coinvolta Olesya Rostova la ragazza russa che somigliava a Denise Pipitone ...

