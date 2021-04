Covid, oltre 3.300 colloqui per piattaforma glipsicologioline.it nata con lockdown (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nata da un'idea di Mauro Orso, startupper, ad di WiD.academy, presidente di AnimaliaStudio, e dalle competenze del dottor Mattia Cis, psicologo e psicoterapeuta, membro practitioner dell'Associazione Emdr Italia, docente e supervisore presso Iserdip Milano, la piattaforma de Gli Psicologi Online (Gpo) è stata resa possibile dal contributo di Giovanni Benedetti, ad di shots.it. “ Grazie alla sua identità digitale, Gpo ha trovato nel canale Instagram un efficace mezzo per la comunicazione del progetto e la dimensione ideale per dar vita a una community che oggi conta oltre 19mila follower. I contenuti pubblicati, le domande e i brevi focus tematici hanno l'obiettivo di normalizzare situazioni di cui spesso le persone non parlano per il timore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria,da un'idea di Mauro Orso, startupper, ad di WiD.academy, presidente di AnimaliaStudio, e dalle competenze del dottor Mattia Cis, psicologo e psicoterapeuta, membro practitioner dell'Associazione Emdr Italia, docente e supervisore presso Iserdip Milano, lade Gli Psicologi Online (Gpo) è stata resa possibile dal contributo di Giovanni Benedetti, ad di shots.it. “ Grazie alla sua identità digitale, Gpo ha trovato nel canale Instagram un efficace mezzo per la comunicazione del progetto e la dimensione ideale per dar vita a una community che oggi conta19mila follower. I contenuti pubblicati, le domande e i brevi focus tematici hanno l'obiettivo di normalizzare situazioni di cui spesso le persone non parlano per il timore di ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid-19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti - amnestyitalia : Oltre 175 capi di stato e premi Nobel chiedono al presidente #Biden di sostenere la sospensione delle regole sulla… - Corriere : In Brasile oltre 360 mila vittime. A Rio pazienti intubati da svegli e legati per manc... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, strage di bimbi in Brasile: oltre 850 i morti in un anno #brasile - Marella03273759 : RT @amnestyitalia: Oltre 175 capi di stato e premi Nobel chiedono al presidente #Biden di sostenere la sospensione delle regole sulla propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Ivanka, la figlia di Donald Trump si vaccina contro il Covid. I sostenitori: 'Vergognati, sei una delusione' Ivanka Trump si vaccina contro il Covid e scatena le ire dei sostenitori del padre Donald . Tra 'proud boys' e 'Maga', i più convinti ... oltre a rifiutare le misure anti - contagio, sono piuttosto ...

Banco BPM, via libera da assemblea a bilancio e politica di remunerazione ...06 euro per azione e con oltre il 97% dei voti favorevoli la politica in materia di remunerazione. "La pandemia Covid - 19 non ha arrestato il nostro percorso di trasformazione e sviluppo iniziato ...

Covid, oltre 3.300 colloqui per piattaforma glipsicologioline.it nata con lockdown Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, Nata da un'idea di Mauro Orso, startupper, ad di WiD.academy, ...

Decreto Sostegni, bonus affitti per le attività commerciali tra le proposte di modifica Sono stati depositati oltre 2.800 emendamenti al decreto Sostegni: di questi dovrebbero essere posti al voto dell’aula circa 500 proposte ...

Ivanka Trump si vaccina contro ile scatena le ire dei sostenitori del padre Donald . Tra 'proud boys' e 'Maga', i più convinti ...a rifiutare le misure anti - contagio, sono piuttosto ......06 euro per azione e conil 97% dei voti favorevoli la politica in materia di remunerazione. "La pandemia- 19 non ha arrestato il nostro percorso di trasformazione e sviluppo iniziato ...Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, Nata da un'idea di Mauro Orso, startupper, ad di WiD.academy, ...Sono stati depositati oltre 2.800 emendamenti al decreto Sostegni: di questi dovrebbero essere posti al voto dell’aula circa 500 proposte ...