Covid Calabria, oggi 560 contagi e 5 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 560 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi 15 aprile. Registrati inoltre altri 5 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 669.773 soggetti per un totale di 715.966 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 53.584 (+560 rispetto a ieri), quelle negative 616.189. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +4 terapie intensive, +244 guariti/dimessi e 5 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 560 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi15. Registrati inoltre altri 5. Nella Regione adsono stati sottoposti a test 669.773 soggetti per un totale di 715.966 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 53.584 (+560 rispetto a ieri), quelle negative 616.189. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +4 terapie intensive, +244 guariti/dimessi e 5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AnsaCalabria : Covid:contagi ancora in crescita in Calabria +560, 5 vittime. Quattro nuovi ricoveri in rianimazione, lieve calo in… - CosenzaPost : Bollettino Covid Calabria 15 aprile: 560 nuovi casi, 244 guariti, 5 morti - CosenzaChannel : Gimbe, nella settimana 7-13 aprile sono 681, +18% su 7 giorni precedenti - TassoneMirko : Calabria: il Covid non arretra, ci sono altri 560 nuovi positivi - Il Redattore - folucar : RT @lucarango88: ??17:00 #EmiliaRomagna 1150|859 8% #Lazio 1330|1230 8,1% #Campania 2224|2212 11% #Puglia 1867|1488 14% #Calabria 560|540 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria La eSerieD è pronta ad incoronare la Regina della stagione 2020/2021 nei Caroli Hotels di Gallipoli ... quello della eSerieD, inaugurato nel corso della prima, durissima, fase di emergenza Covid. Un'... Sicilia e Calabria. A tal fine ringrazio sentitamente tutti i Presidenti dei Comitati Regionali LND ...

Non si ferma il contagio in Calabria, altri 560 nuovi positivi. Cinque i decessi ...Calabria (+115), Catanzaro (+88), Crotone (+52) e Vibo Valentia (+29). Aumentano i casi in isolamento domiciliare , oggi sono 309 per un totale di 12.813 persone che hanno contratto la forma di Covid ...

Il sindaco di Marcellinara plaude all’accordo per le vaccinazioni con i medici di medicina generale Marcellinara -“L’accordo con i medici di medicina generale è una buona notizia per i calabresi, finalmente, una sanità vicina e prossima ...

Bollettino Covid Calabria 15 aprile: 560 nuovi casi, 244 guariti, 5 morti Bollettino Covid Calabria 15 aprile, oggi registrati 560 nuovi casi a fronte di 3.615 tamponi e 3.097 soggetti testati nelle ultime 24 ore.

... quello della eSerieD, inaugurato nel corso della prima, durissima, fase di emergenza. Un'... Sicilia e. A tal fine ringrazio sentitamente tutti i Presidenti dei Comitati Regionali LND ......(+115), Catanzaro (+88), Crotone (+52) e Vibo Valentia (+29). Aumentano i casi in isolamento domiciliare , oggi sono 309 per un totale di 12.813 persone che hanno contratto la forma di...Marcellinara -“L’accordo con i medici di medicina generale è una buona notizia per i calabresi, finalmente, una sanità vicina e prossima ...Bollettino Covid Calabria 15 aprile, oggi registrati 560 nuovi casi a fronte di 3.615 tamponi e 3.097 soggetti testati nelle ultime 24 ore.