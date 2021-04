(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Per le“il primo parametro da valtuare è quello delle ospedalizzazioni, imostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per covid. Questo è dovuto alle restrizioniri durante le precedenti settimane, ma c’è anche la variabile della vaccinazione. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo suidelle ospedalizzazioni e questo effetto continuerà a crescere, da metàavremo più dei tre quarti di over 60 protetti”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Proteggere queste persone che sono quelle più a rischio significa liberare i nostri ospedali. Questiin prospettiva tenderanno a migliorare, ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - - nestquotidiano : Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Per le riaperture 'il primo parametro da valtuare è quello delle ospedalizzazioni, i dati mostra… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Coronavirus, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri

Quotidiano di Sicilia

Sulla situazione dei vaccini, secondo'oltre alle 8 milioni di dosi previste ad aprile ne arriveranno altre. E' chiaro che auspichiamo che Ema si pronunci presto e che le dosi di J&J vengano ...: 'dati ospedalizzazioni in calo e discesa continuerà con l'avanzare della vaccinazione, per questo programmiamo riaperture per maggio. Avremo probabilmente più contagi in soggetti ...Sulle riaperture. “Il primo parametro da valtuare è quello delle ospedalizzazioni, i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ...Coronavirus, segnali di ottimismo dal governo Draghi. L'intervista del sottosegretario alla Salute Sileri su "Radio Cusano Campus".