Coronavirus, Berlino, “Servono nuove restrizioni”. Le ipotesi sulle prossime riaperture in Italia – LIVE (Di giovedì 15 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.01 – Aumento dei casi in Germania, Berlino: “Servono nuove restrizioni” “I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente“, ha annunciato il ministro della Salute tedesco. “Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza. Il tempo stringe e non possiamo aspettare. Servono nuove misure restrittive“. 8.42 – AstraZeneca e trombosi, aggiornata la nota informativa. I sintomi da riferire al medico 8.16 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.01 – Aumento dei casi in Germania,: “” “I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente“, ha annunciato il ministro della Salute tedesco. “Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza. Il tempo stringe e non possiamo aspettare.misure restrittive“. 8.42 – AstraZeneca e trombosi, aggiornata la nota informativa. I sintomi da riferire al medico 8.16 ...

Advertising

croma64 : Ore 10.35 - Germania, il governo vara misure uniche a livello nazionale Il governo di Berlino ha approvato una seri… - cinziasams : RT @mastrobradipo: #Coronavirus, #Berlino accelera. Il vaccino tedesco #Curevac verso il via libera già a maggio | Rep - aspide_l : RT @mastrobradipo: #Coronavirus, #Berlino accelera. Il vaccino tedesco #Curevac verso il via libera già a maggio | Rep - borrillo62 : RT @mastrobradipo: #Coronavirus, #Berlino accelera. Il vaccino tedesco #Curevac verso il via libera già a maggio | Rep - MoniShantiRani : RT @mastrobradipo: #Coronavirus, #Berlino accelera. Il vaccino tedesco #Curevac verso il via libera già a maggio | Rep -