Conti correnti: aumenta la richiesta di soluzioni online in era Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) La digitalizzazione sta favorendo l'utilizzo dei servizi digitali bancari, con un forte aumento dell'online banking nell'ultimo anno e prospettive importanti di crescita per i prossimi anni. Secondo le rilevazioni di Allied Market Research, il settore globale dell'internet banking valeva 11,43 miliardi nel 2019, mentre per il 2027 è stimato un incremento del 178% e un valore complessivo di quasi 32 miliardi. Nel nostro Paese, come indicato da una ricerca del Boston Consulting Group, durante la crisi sanitaria per il Covid-19 il 54% degli italiani ha usato di più il mobile banking, adoperando lo smartphone e le app bancarie come strumenti principali per la gestione del conto e dei servizi collegati. Allo stesso tempo, il 51% delle persone ha incrementato l'utilizzo dei canali online per interagire con la propria banca.

