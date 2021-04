Cittadinanza a Zaki, c'è anche l'appoggio di Liliana Segre (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì del Senato alla Cittadinanza a Zaki, il giovane egiziano, studente dell’università di Bologna, arrestato nel febbraio 2020 al rientro al Cairo e mai più liberato. Una storia che ha toccato anche la senatrice a vita Liliana Segre, che per il voto è tornata in Aula, dopo lungo tempo per l’emergenza pandemia. La senatrice a vita Liliana Segre è tornata in Aula per votare la Cittadinanza allo studente egiziano incarcerato ingiustamente (Photo by AM POOL/Roberto Monaldo/Getty Images) Segre per Zaki: «Potrei essere sua nonna» «Ho fatto questo viaggio perché ci sono delle occasioni in cui uno deve vincere le forze che non sono sempre brillantissime. Sono qui come nonna di Patrick Zaky, ho dei nipoti della sua età, e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì del Senato alla, il giovane egiziano, studente dell’università di Bologna, arrestato nel febbraio 2020 al rientro al Cairo e mai più liberato. Una storia che ha toccatola senatrice a vita, che per il voto è tornata in Aula, dopo lungo tempo per l’emergenza pandemia. La senatrice a vitaè tornata in Aula per votare laallo studente egiziano incarcerato ingiustamente (Photo by AM POOL/Roberto Monaldo/Getty Images)per: «Potrei essere sua nonna» «Ho fatto questo viaggio perché ci sono delle occasioni in cui uno deve vincere le forze che non sono sempre brillantissime. Sono qui come nonna di Patrick Zaky, ho dei nipoti della sua età, e ...

Advertising

ferrazza : Fratelli d’Italia si astiene sulla cittadinanza a Patrick Zaki. La banalità del male. - chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - ed_halden : RT @ferrazza: Fratelli d’Italia si astiene sulla cittadinanza a Patrick Zaki. La banalità del male. - gigilorenz : RT @lorenzo32776993: @ferrazza probabilmente è così ma anche dare la cittadinanza a Zaki, può ritorcersi contro. Le autorità egiziane potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanza Zaki Diritti umani: Acli, 'approvazione in Senato della cittadinanza a Zaki segnale importante. Ora Governo s'impegni per sua liberazione' 'L'approvazione in Senato della cittadinanza a Patrik Zaki è un segnale importante. Ora però ci aspettiamo che il Governo si impegni per la liberazione dello stesso Zaki e per la verità e la giustizia per Giulio Regeni'. Lo ...

Mercoledì 14 Aprile 2021 - 315ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta A conclusione dell'esame di mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione, l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegna ...

Il Senato vota sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki Con 208 voti a favore il Senato ha detto sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione ...

Il Consiglio Comunale di Manduria concede la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky Il Consiglio Comunale di Manduria concede la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky. 15/04/2021. Il Consiglio Comunale di Manduria ha approvato la mozione per concedere la cittadina ...

'L'approvazione in Senato dellaa Patrikè un segnale importante. Ora però ci aspettiamo che il Governo si impegni per la liberazione dello stessoe per la verità e la giustizia per Giulio Regeni'. Lo ...A conclusione dell'esame di mozioni sulla concessione dellaitaliana a Patricke sulle iniziative per la sua liberazione, l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegna ...Con 208 voti a favore il Senato ha detto sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki, il giovane egiziano, ricercatore dell'Università di Bologna, detenuto senza processo da 14 mesi in una prigione ...Il Consiglio Comunale di Manduria concede la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky. 15/04/2021. Il Consiglio Comunale di Manduria ha approvato la mozione per concedere la cittadina ...