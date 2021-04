Ciclovia del Sole: in Emilia in bici, lungo l’ex ferrovia da Modena a Bologna (Di giovedì 15 aprile 2021) Il prossimo viaggio? Su due ruote sarebbe perfetto: si sta all’aria aperta, ben distanziati, si fa movimento seguendo il proprio ritmo e nel frattempo si scoprono meraviglie. La novità da provare è nella terra dei ciclisti, l’Emilia Romagna, dove è appena stata inaugurata la Ciclovia del Sole: un nuovo tratto adatto ad appassionati e principianti, completamente pianeggiante, sull’ex ferrovia Bologna-Verona: va da Mirandola (Modena) a Sala Bolognese (Bologna), su un tratto costruito a fine ‘800 e poi sospeso nel 2005, che ora si trasforma in un nuovo paradiso per gli amanti della bici. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Il prossimo viaggio? Su due ruote sarebbe perfetto: si sta all’aria aperta, ben distanziati, si fa movimento seguendo il proprio ritmo e nel frattempo si scoprono meraviglie. La novità da provare è nella terra dei ciclisti, l’Emilia Romagna, dove è appena stata inaugurata la Ciclovia del Sole: un nuovo tratto adatto ad appassionati e principianti, completamente pianeggiante, sull’ex ferrovia Bologna-Verona: va da Mirandola (Modena) a Sala Bolognese (Bologna), su un tratto costruito a fine ‘800 e poi sospeso nel 2005, che ora si trasforma in un nuovo paradiso per gli amanti della bici.

