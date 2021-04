«Chadwick Boseman: Portrait of an Artist», il documentario Netflix sull'attore (Di giovedì 15 aprile 2021) Arriva Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, il documentario dedicato alla star scomparsa l’anno scorso. Non un attore, un Artista, come afferma lo stesso Chadwick Boseman nello speciale, che approda su Netflix come parte della campagna della piattaforma streaming per promuovere la candidatura all’Oscar postumo come protagonista di Ma Rainey’s Black Bottom. La statuetta dell’Academy per la miglior interpretazione maschile sembra quasi scontata, infatti per il ruolo del trombettista Levee in Ma Rainey's Black Bottom, Boseman ha già vinto vari premi (tutti postumi, ovviamente), cioè un Golden Globe, un SAG Award e un Critics' Choice Award, oltre alle nomination all’Oscar, ai BAFTA ed agli Independent ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Arrivaof an, ildedicato alla star scomparsa l’anno scorso. Non un, una, come afferma lo stessonello speciale, che approda sucome parte della campagna della piattaforma streaming per promuovere la candidatura all’Oscar postumo come protagonista di Ma Rainey’s Black Bottom. La statuetta dell’Academy per la miglior interpretazione maschile sembra quasi scontata, infatti per il ruolo del trombettista Levee in Ma Rainey's Black Bottom,ha già vinto vari premi (tutti postumi, ovviamente), cioè un Golden Globe, un SAG Award e un Critics' Choice Award, oltre alle nomination all’Oscar, ai BAFTA ed agli Independent ...

Ultime Notizie dalla rete : Chadwick Boseman Notte degli Oscar 2021, la guida: tutto sugli Academy Awards Appare molto probabile la vittoria postuma come miglior attore al prematuramente scomparso Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, mentre noi italiani speriamo in un Oscar a Laura Pausini: non ...

Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, diffuso il trailer dello speciale Netflix stato diffuso il primo trailer di "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist". Si tratta di un documentario atto a celebrare la carriera del compianto attore. Sarà distribuito su Netflix, visibile anche su Sky Q e Now, offrendo al ...

