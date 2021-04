Castelli | trasforma l’auto in un camion del trasloco | trasportava perfino un motorino FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una scena davvero singolare quella a cui hanno assistito nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Albano e Castel Gandolfo. Un’auto che…davvero di tutto: valige, pacchi eun ciclomotore. Ma un carico del genere, chiaramente, non è ammesso dal codice della strada e dunque è scattato immediatamente l’alt dei caschi bianchi che hanno intercettato il veicolo su corso Matteotti. Qui, a margine del controllo,, alla cui guida c’era un tunisino residente a Velletri, è stata posta sotto sequestro. In corso i controlli sul(uno Scarabeo, ndr) per il quale sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza. 1 di 4 ...