Cassa forense, al via le domande per gli indennizzi Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) Gabriella Lax - Sarà possibile presentare la domanda per l'erogazione del contributo dalle ore 8.30 del 15 aprile 2021 e fino alla mezzanotte del 30 giugno 2021.

Bari, i giovani avvocati in fuga dalla professione: “Non possiamo pagare” Centosettantotto avvocati hanno chiesto la cancellazione dall'Ordine di Bari nell'ultimo anno: è fuga da una professione messa in ginocchio dalla pandemia, dopo che nei due anni precedenti l'emergenza ...

Bari, i giovani avvocati in fuga dall’Ordine: “Non possiamo pagare” Sono già centosettantotto i legali che hanno chiesto la cancellazione nell’ultimo anno. Insostenibile il costo della Cassa forense senza guadagno ...

