Canottaggio | 15 azzurri convocati a Sabaudia | dal 30 aprile via alla Coppa del Mondo

Il Direttore tecnico del Gruppo Olimpico di Canottaggio, Francesco Cattaneo, ha convocato 15 atleti per il raduno al via in queste ore a Sabaudia e in programma fino al 27 aprile. Si tratta di una serie di allenamenti molto importanti in vista della prima tappa di Coppa del Mondo, che si terrà dal 30 aprile al 2 maggio a Zagabria. A guidare i lavori di Sabaudia insieme a Cattaneo ci saranno i tecnici Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico femminile) e Vittorio Altobelli (Collaboratore settore Olimpico maschile). L'elenco dei convocati Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario) Chiara Ondoli (CC Aniene) Mario Paonessa (Fiamme Gialle) Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene) Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia) Luca Chiumento ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio azzurri Cerimonia in Giappone per celebrare il - 100 ai Giochi Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 sono 218 (112 uomini, 106 donne) in 24 discipline differenti ... C1 d e K1 M, e un pass individuale: Stefanie Horn - K1) - Canottaggio (23 carte olimpiche: Due ...

Olimpiadi, - 100 a Tokyo: il medagliere virtuale, Italia nella Top 10 e in crescita rispetto a Rio ... infatti, le medaglie vengono associate proprio ai colori azzurri. Quindi, su chi puntare? ... Paltrinieri, Detti, Carraro), sulla nazionale di pallanuoto maschile, sulla vela, il canottaggio e la lotta ...

Piediluco, c’è anche il campionato italiano enduro con ‘tocco’ internazionale. «Pista a Terni? Progetto di massima» Canottaggio e non solo a Piediluco nel mese di aprile. In questo weekend luce sul 35° Memorial d’Aloja, nel prossimo spazio alle due ruote: sono in arrivo la 4° e 5° prova del campionato italiano endu ...

Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial Paolo d’Aloja 2021: 94 azzurri a Piediluco A pochi giorni dal termine degli Europei di Varese, che hanno visto l'Italia protagonista con otto medaglie, di cui tre d'oro, il grande canottaggio internazionale resta in Italia, pur trasferendosi a ...

