Can Yaman ha disattivato il suo profilo Instagram | ecco perché

Il profilo Instagram dell'attore turno Can Yaman è sparito nel nulla. ecco le ragioni della sua scelta Il profilo dell'attore Can Yaman non si trova più su Instagram. La scelta sarebbe stata dettata dai continui attacchi ricevuti sul web, in particolare sulla sua vita privata, diventata ancora più chiacchierata dopo la notizia della storia con Diletta Leotta. In uno dei post più recenti, Yaman aveva infatti scritto: "Ci resti male, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente. Vorresti replicare ad ogni post, chiamare ogni giornalista e chiedere una smentita. E tu vorresti difendere queste persone. Poi capisci che non ha senso". Un segnale anticipatore tale commento? Il via alla fibrillazione da ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman, il fidanzato di Diletta Leotta, cancella il suo profilo Instagram L'improvvisa scomparsa del profilo Instagram e nessuna dichiarazione da parte dell'attore. In questo ore un mistero sta avvolgendo la vita social di Can Yaman , al centro dei media per la sparizione o cancellazione del suo account. Can Yaman, il suo profilo Instagram non c'è più approfondimento Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati: le foto più ...

Can Yaman è scomparso da Instagram La rete è in fermento: tutti si chiedono che fine abbia fatto Can Yaman . L'attore turco ha cancellato il suo profilo Instagram: cliccando su @canyaman non c'è più traccia delle foto e delle stories che ha condiviso con 8,3milioni di follower che ora si ...

Anna Falchi: fan in delirio per la foto della showgirl a 17 anni Anche se per Anna Falchi il tempo non pare essere passato, la foto di quando aveva 17 anni postata sul suo profilo social ha lasciato tutti senza parole, facendo incetta di like. L’attrice, conduttr ...

Can Yaman abbandona i social, colpo di scena! E Diletta Leotta? Bye Bye social. Can Yaman spiazza tutti. E manda i fan nel panico. Arriva un colpo di scena : l’attore turco si prende una pausa dai ...

