Cairo: 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene' (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che ...

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Dal Cairo: 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene' Poco più di un anno dopo, il parere di Urbano Cairo, presidente del Torino, è positivo sul n.1 della Lega serie A. 'Dal Pino ha operato bene, ha avuto l'idea brillante di immaginare l'operazione con ...

Cairo: “Dal Pino manager brillante, ha operato bene” Il presidente del Torino ribadisce il sostegno al n.1 della Lega: “Ha immaginato l’operazione con i fondi, un’idea attuale che spero possa essere ripresa a breve” ...

Cairo e Scaroni in soccorso di Dal Pino accusato da Inter Juve e Napoli (in tutto 7 club) Battaglia politica in Lega Serie A. I 7 club ne hanno chiesto le dimissioni e anche un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv ...

