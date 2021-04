Buona sanità: lettera di gratitudine di un paziente del ‘San Pio’ guarito dal covid (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da quel per me drammatico 27.2 nel quale entrai in questo reparto per essere curato di tempo ne è passato e la cosa più bella ed emozionante è che posso scriverlo…“. È l’incipit della missiva scritta a mano, o, meglio, col cuore, da un paziente guarito dal covid ed indirizzata al ““meraviglioso Team” di Medicina di Urgenza covid (Sub Intensiva)” dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Dà atto di aver “visto tanto amore in quello che fate e date quotidianamente, ho letto in ognuno di voi una sensibilità unica e mai complessa, ho visto sempre sorrisi e magnifici occhi sempre ridenti e luminosi di amore nonostante sembrate per la vostra protezione dei cavalieri templari”. Le parole si caricano di accenti di somma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Da quel per me drammatico 27.2 nel quale entrai in questo reparto per essere curato di tempo ne è passato e la cosa più bella ed emozionante è che posso scriverlo…“. È l’incipit della missiva scritta a mano, o, meglio, col cuore, da undaled indirizzata al ““meraviglioso Team” di Medicina di Urgenza(Sub Intensiva)” dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Dà atto di aver “visto tanto amore in quello che fate e date quotidianamente, ho letto in ognuno di voi una sensibilità unica e mai complessa, ho visto sempre sorrisi e magnifici occhi sempre ridenti e luminosi di amore nonostante sembrate per la vostra protezione dei cavalieri templari”. Le parole si caricano di accenti di somma ...

