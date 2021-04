Advertising

CorriereCitta : Blatte, escrementi di piccioni e topi vicino a carne e pesce: chiuso il Mercato Esquilino -

Ultime Notizie dalla rete : Blatte escrementi

... per contrastare la diffusione di insetti come la zanzara comune e la zanzara tigre, le, le ... che si rileva quando i consumi scendono a zero, le tracce (comee rosure) sono assenti e ...... per contrastare la diffusione di insetti come la zanzara comune e la zanzara tigre, le, le ... che si rileva quando i consumi scendono a zero, le tracce (comee rosure) sono assenti e ...Le critiche condizioni igienico-sanitarie in cui versava l’area alimentare del mercato Esquilino hanno portato gli agenti della Polizia Locale, nucleo Esquilino del I Gruppo Centro, Ex Trevi, a richie ...Mercato Esquilino, area alimentare chiusa per gravi carenze igienico-sanitarie. Leggiamo cosa è successo dopo i controlli.