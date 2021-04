Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia: programma, date, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 15 aprile 2021) Il programma, le date e gli orari del match tra Italia e Romania, valido per la sfida playoff della Billie Jean King Cup 2021. Le azzurre contenderanno alle avversarie un posto nei preliminari del tabellone 2022. Si parte nella giornata di venerdì 16 aprile con i primi singolari per chiudere sabato 17 con gli incontri decisivi dalle ore 13.00. Tatiana Garbin ha convocate cinque ragazze per l’impegno di Cluj, vale a dire Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. La copertura televisiva è affidata a Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Si potrà assistere alla diretta streaming sul sito web dell’emittente. Sportface.it vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Il, lee glidel match tra, valido per la sfida playoff dellaCup. Le azzurre contenderanno alle avversarie un posto nei preliminari del tabellone 2022. Si parte nella giornata di venerdì 16 aprile con i primi singolari per chiudere sabato 17 con gli incontri decisivi dalle ore 13.00. Tatiana Garbin ha convocate cinque ragazze per l’impegno di Cluj, vale a dire Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. La copertura televisiva è affidata a Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Si potrà assistere allasul sito web dell’emittente. Sportface.it vi ...

