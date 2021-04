Basket | Gandini | “Riaperture? Dal CTS abbiamo ricevuto solo dei no”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Noi siamo pronti, avevamo un protocollo deciso e discusso insieme alla Conferenza delle Regioni anche a fine settembre, si tratta semplicemente di riprenderlo”. Umberto, presidente LegaSerie A, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, chiede un maggior dialogo al CTS per programmare la riapertura limitata al pubblico. “Sarebbe anche il caso, con tutte le cautele necessarie, che il CTS prenda delle decisioni perché fino adessodei no, non ‘no però facciamo così e riapriamo’ – aggiunge– Noi siamo prontissimi al dialogo, seguiamo le nostre Federazioni e ci auguriamo che da qui all’11 giugno ci sia la possibilità di sperimentare”. SportFace.