Aubameyang ha contratto la malaria in Nazionale Il messaggio | “Sto meglio Tornerò più forte di prima”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Pierre-Emerickhala. È stato lo stesso attaccante dell’Arsenal a comunicare la notizia su Instagram, dopo essere rimasto fuori dalla lista di giocatori convocati da Arteta per il match contro lo Slavia Praga. L’attaccante lo hain, ma ha voluto tranquillizzare i suoi fans. Questo il suo: “Ciao ragazzi, grazie per i vostri messaggi e le vostre chiamate. Sfortunatamente, holamentre ero impegnato con lain Gabon poche settimane fa. Ho passato qualche giorno in ospedale questa settimana, ma sento moltoogni giorno, grazie agli straordinari medici che hanno identificato e trattato il virus così ...

DiMarzio : #Arsenal | #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria' - MondoNapoli : Incredibile Aubameyang sui social: 'Ho contratto la malaria'

... aiutato anche dal grande talento diche è diventato la sua spalla perfetta. In totale ... L'operazione Ad attirare la Roma è soprattutto il fatto che il francese concluderà il suo...... con ben due anni di anticipo, rispetto alla scadenza del, fissata al 30 giugno 2023.a 31 anni è ancora uno dei migliori attaccanti del panorama europeo e chiaramente non ...Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha postato un messaggio sulla propria pagina Instagram per confermare di aver contratto la malaria. Le sue parole. MALARIA – «Vi ringrazio per tutti ...Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha rivelato sui social di avere la malaria. Infatti l’attaccante del Gabon ha voluto spiegare il perché della sua esclusione dell’Europa League con ...