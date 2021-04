Arianna Cirrincione parla di Andrea Cerioli all’Isola 15 e rivela chi sono i due concorrenti sui quali ha qualche dubbio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 aprile 2021), compagna di– attualmente naufrago de L’Isola dei Famosi – ha fatto un bilancio delle prime settimane di avventura del game-show. L’ingresso diin Honduras è stato piuttosto chiacchierato. C’è stato un elemento che in particolare ha infastidito la, cometo ai microfoni di CasaChi: Quello che mi ha fatto rimanere male è stato proprio, non dico sminuirlo, ma il fatto che quando hanno visto che avevano delle aspettative chenon ha rispettato l’ho trovato un po’ ingiusto.è entrato in punta di piedi in un gruppo già formato. Si è inserito in modo silenzioso, è stato corretto. Cirimasta un po’ male della prima definizione che gli hanno dato ma ...