Amici 20, un ex professore si schiera in difesa del talent (e non risparmia le critiche ai professionisti!) (Di giovedì 15 aprile 2021) Luciano Cannito, ex professore di Danza Classica e Neoclassica della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha detto la sua in merito ad alcune esternazioni fatte da professionisti del mondo della danza che proprio non gli sono andate giù. Qualche giorno fa, Mia Molinari – professoressa di Danza ad Amici nel 2011 – aveva accusato esplicitamente il programma di Canale 5 di essere diseducativo. La Molinari lo aveva definito un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”. L’artista, aveva anche esortato i suoi follower a boicottare il talent show, definendolo una “pagliacciata”. Subito dopo, aveva sottolineato che l’unica vera queen è e rimarrà sempre Raffaella Carrà, in risposta a chi l’aveva accusata di aver toccato la Queen Mary (Maria de Filippi ndr): Visualizza questo post su ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 aprile 2021) Luciano Cannito, exdi Danza Classica e Neoclassica della scuola didi Maria De Filippi, ha detto la sua in merito ad alcune esternazioni fatte da professionisti del mondo della danza che proprio non gli sono andate giù. Qualche giorno fa, Mia Molinari –ssa di Danza adnel 2011 – aveva accusato esplicitamente il programma di Canale 5 di essere diseducativo. La Molinari lo aveva definito un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”. L’artista, aveva anche esortato i suoi follower a boicottare ilshow, definendolo una “pagliacciata”. Subito dopo, aveva sottolineato che l’unica vera queen è e rimarrà sempre Raffaella Carrà, in risposta a chi l’aveva accusata di aver toccato la Queen Mary (Maria de Filippi ndr): Visualizza questo post su ...

