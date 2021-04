Afghanistan | le polemiche sul ritiro dei soldati italiani sono inutili

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – Anche isi ritirano dall’, dopo che Joe Biden ha annunciato il rimpatrio delle truppe americane entro il prossimo 11 settembre. Come spiegato su questo giornale, la mossa del presidente Usa non è propriamente un fulmine a ciel sereno e in realtà posticipa ildei militari statunitensi previsto da Donald Trump entro maggio. E’ comunque del tutto ovvio che anche l’Italia rimpatri le truppe. Erano lì su richiesta di Washington e se ne andranno adesso sempre per volontà di Washington. Difatti la decisione delè stata presa ieri durante il vertice ristretto a Bruxelles, tra i ministri degli Esteri di Germania, Stati Uniti, Turchia e Regno Unito. E confermata subito dopo nel vertice Nato allargato. Dunque il governo italiano ha meramente accettato una ...

Advertising

RaiNews : #Afghanistan, l'#Italia si ritira tra polemiche politiche - Ultron65 : RT @RaiNews: #Afghanistan, l'#Italia si ritira tra polemiche politiche - Gdecorso60 : RT @IlPrimatoN: Sul ritiro dei militari italiani si sta scatenando una polemica politica del tutto surreale. Ecco perché @EugenPalazzini… - IlPrimatoN : Sul ritiro dei militari italiani si sta scatenando una polemica politica del tutto surreale. Ecco perché… - Audry82194065 : RT @RaiNews: #Afghanistan, l'#Italia si ritira tra polemiche politiche -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan polemiche

...data dalla stessa sovrana - stando a quanto scrive oggi il Sun - per evitare imbarazzi o... con i quali fu schierato in, è stato privato formalmente dalla stessa monarca del ......data dalla stessa sovrana - stando a quanto scrive oggi il Sun - per evitare imbarazzi o... è tuttora molto amato fra i commilitoni dei Royal Marines, con i quali fu schierato in, ...Un rapporto evidenzia i costi delle missioni Afghanistan, l'Italia si ritira tra polemiche politiche La decisione congiunta del ritiro, annunciata dal ministro Di Maio, salutata da M5S ma Fratelli d'I ...Cosa resterà ai 3 milioni di americani che sono passati di lì? Non ci sarà parata della vittoria, né ora né nei libri di Storia ...