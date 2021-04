Vodafone lancia GameNow la piattaforma di cloud gaming nata per il 5G (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Arriva GameNow, la piattaforma di cloud gaming di Vodafone, nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G. La piattaforma offre performance evolute per un nuovo modo di vivere il gaming sulla rete mobile Vodafone, anche in 4G, ma riserva ai cliendi un’esperienza decisamente superiore in ambiente 5G. GameNow è multipiattaforma e attivabile in pochi click. consente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, collegati alla rete mobile di Vodafone, senza download né limitazioni di hardware. Al suo esordio offre un catalogo con oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto, picchiaduro, ma anche casual e platform games. E la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Arriva, ladidiper sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G. Laoffre performance evolute per un nuovo modo di vivere ilsulla rete mobile, anche in 4G, ma riserva ai cliendi un’esperienza decisamente superiore in ambiente 5G.è multie attivabile in pochi click. consente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, collegati alla rete mobile di, senza download né limitazioni di hardware. Al suo esordio offre un catalogo con oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto, picchiaduro, ma anche casual e platform games. E la ...

tariffando : Vodafone lancia GameNow, il nuovo servizio cloud gaming per la rete 5G! - comunica_rp : Vodafone lancia GameNow, il cloud gaming pensato per il 5G - StartComNews : Vodafone lancia GameNow, il cloud gaming pensato per il 5G - Corriere : Vodafone lancia GameNow, la nuova piattaforma in 5G per i videogiochi in streaming - Tech4D_ : Vodafone lancia le eSIM in Italia, disponibili presso i centri: come funziona -