Vaccino Covid | Figliuolo | “Oltre 7 milioni di dosi in arrivo per l’Italia fino a giugno”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) prevede di pronunciarsi la prossima settimana sulJanssen (Johnson & Johnson) contro il- 19, il cui uso è stato sospeso negli Stati Uniti e in Sudafrica a causa della rara insorgenza di gravi coaguli di sangue. 'L'Ema sta indagando su ...La Danimarca abbandona definitivamente ilanti -di AstraZeneca . La conferma della notizia, diffusa stamane dalla tv pubblica, è arrivata dalle autorità sanitarie nazionali. Il Paese ...«Il piano Covid dovevo farlo io? Non lo sapevo» Paola, tamponi e vaccini Covid agli amici: «Portate pure i gatti». Sospeso direttore sanitario dell’ospedale Mercoledì mattina una ventina di ...Assistenza Vaccini Covid-19 è un’iniziativa nata dalla collaborazione di BNP Paribas Cardif, BNL ed Europ Assistance Italia, per offrire informazioni qualificate e un consulto medico nella fase post v ...