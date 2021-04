Vaccini, come cambiano i piani con la sospensione di J&J: dalle farmacie alle carceri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vaccino monodose che può essere conservato senza congelamento è atteso per avviare la rete dei farmacisti-vaccinatori. Nel Lazio dosi “riservate” ai detenuti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vaccino monodose che può essere conservato senza congelamento è atteso per avviare la rete dei farmacisti-vaccinatori. Nel Lazio dosi “riservate” ai detenuti

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini come Di Lorenzo (Irbm): AstraZeneca sicuro, fidatevi di noi ... tre giorni, che il siero AstraZeneca era ed è efficace e sicuro come tutti gli altri prodotti ... Il tempo impiegato per la scoperta dei vaccini è stato da record, ma solo perché sono stati inseriti nel ...

LA VERSIONE DI GRECO. Miliardi: da Bezos a Musk, dietro successi e follie dei super ricchi (PODCAST) ...e anche lati oscuri che emergono e che non possono essere nascosti da un immenso patrimonio come i ... Cicatrici: la rivoluzione dei vaccini di oggi e di domani (PODCAST) LA VERSIONE DI GRECO. 'Altri': ...

Vaccini over 60, si prenota ad aprile L’hub alla Tozzona attivo da oggi La campagna vaccinale tenta il medesimo sprint. Se i programmi della regione andranno in porto infatti lunedì 26 aprile aprile si parte con le prenotazioni per la fascia 65-69 anni, due settimane dopo ...

Covid, i fantasmi delle vaccinazioni: mancano all’appello 25mila modenesi È Il 20% degli over 70. AstraZeneca, 1 su 10 ha rinunciato. Brambilla: «I rischi per la salute sono irrilevanti: fidatevi» ...

