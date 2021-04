Uomini e Donne, grave lutto per la ex corteggiatrice Beatrice Buonocore (Di mercoledì 14 aprile 2021) La “famiglia” di Uomini e Donne si stringe accanto a una sua protagonista dell’ultima edizione, Beatrice Buonocore. Ad esserle particolarmente vicina anche l’ex tronista Jessica Antonini. Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e il messaggio carico di dolore lutto per una concorrente dell’ultima edizione di Uomini e Donne, che Maria De Filippi conduce egregiamente su Canale 5. Si tratta di Beatrice Buonocore , corteggiatrice di Davide Donadei. La sua amata nonna l’ha lasciata ieri e la giovane, attraverso una story, pubblicata sul suo account Instagram ha scritto una dedica carica di dolore e, frattanto, di speranza: “C’è una ragione per ogni cosa. Anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La “famiglia” disi stringe accanto a una sua protagonista dell’ultima edizione,. Ad esserle particolarmente vicina anche l’ex tronista Jessica Antonini., l’exe il messaggio carico di doloreper una concorrente dell’ultima edizione di, che Maria De Filippi conduce egregiamente su Canale 5. Si tratta didi Davide Donadei. La sua amata nonna l’ha lasciata ieri e la giovane, attraverso una story, pubblicata sul suo account Instagram ha scritto una dedica carica di dolore e, frattanto, di speranza: “C’è una ragione per ogni cosa. Anche ...

