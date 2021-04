Uefa, si pensa a modifica regola gol in trasferta: non varrà doppio nei supplementari (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Uefa potrebbe presto decidere di modificare la regola tanto discussa dei gol in trasferta. Il loro valore doppio sarebbe immutato nei tempi regolamentari, ma in eventuali supplementari al ritorno il peso sarebbe pari a uno e non a due. L’innovazione è vicina all’approvazione entro pochi giorni e secondo quanto riferisce il Sun trova molti d’accordo. Per fare un esempio, Juventus-Porto non sarebbe terminata con la vittoria dei lusitani ma con i calci di rigore: 2-1 all’andata, 2-1 anche al ritorno. Nei supplementari un gol per parte, ma ecco che quello dei portoghese ebbe valore doppio. Così più non sarà. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’potrebbe presto decidere dire latanto discussa dei gol in. Il loro valoresarebbe immutato nei tempimentari, ma in eventualial ritorno il peso sarebbe pari a uno e non a due. L’innovazione è vicina all’approvazione entro pochi giorni e secondo quanto riferisce il Sun trova molti d’accordo. Per fare un esempio, Juventus-Porto non sarebbe terminata con la vittoria dei lusitani ma con i calci di rigore: 2-1 all’andata, 2-1 anche al ritorno. Neiun gol per parte, ma ecco che quello dei portoghese ebbe valore. Così più non sarà. SportFace.

