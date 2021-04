Toni svela il futuro di Cannavaro | ' Napoli? Spero che'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toni svela

A proposito del campione della Juve ,ha risposto all'annosa questione: Messi o CR7? "Messi è un fenomeno , è nato così, alla Maradona, mentre Ronaldo deve sempre allenarsi al massimo per andare ...Intervistato da L'Eco di Bergamo , l'ex attaccante viola e nerazzurro: 'La squadra di ... Vlahovic ha fatto 13 ma per me non è un bomber, servirebbe un attaccante alla Balbo, Batistuta,o ...Luca Toni: "Meglio Maradona di Pelé" Un'era che sembra essere giunta ormai al termine, grazie all'esplosione di due stelle come Haaland e Mbappé. "Haaland è l’attaccante del futuro: con Mbappé saranno ...Tra le civiche che si ripresenteranno ci sarà Ripartiamo da Zero, già presente nell’attuale consiglio. Ma se nel 2016 la forza appoggiò la leadership di Giorgio De Vecchis, stavolta l’ex presidente de ...