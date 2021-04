Tennis, nuovo progetto per Amazon: in arrivo una docu-serie su Serena Williams (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grande annuncio da parte degli Amazon Studios che, negli ultimi minuti, hanno firmato un firts-look TV deal con l’ex numero uno del mondo di Tennis femminile Serena Williams. L’atleta statunitense lavorerà con la piattaforma per creare progetti di finzione e non per la televisione, che successivamente saranno disponibili in esclusiva su Prime Video, su tutti una docu-serie proprio sulla vita della Tennista. Questo progetto, prodotto dalla Plum Pictures, Goalhanger Films e Amazon Studios, vede come executive producer Serena Williams, Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb e Tony Pastor. “Ci sono molte storie che non vedo l’ora di raccontare, tra cui la mia, e non vedo l’ora di condividerle con il resto del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grande annuncio da parte degliStudios che, negli ultimi minuti, hanno firmato un firts-look TV deal con l’ex numero uno del mondo difemminile. L’atleta statunitense lavorerà con la piattaforma per creare progetti di finzione e non per la televisione, che successivamente saranno disponibili in esclusiva su Prime Video, su tutti unaproprio sulla vita dellata. Questo, prodotto dalla Plum Pictures, Goalhanger Films eStudios, vede come executive producer, Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb e Tony Pastor. “Ci sono molte storie che non vedo l’ora di raccontare, tra cui la mia, e non vedo l’ora di condividerle con il resto del ...

Sky e SuperTennis rafforzano l'offerta per la vibilità del grande tennis Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla Fit che gestisce il canale tv SuperTennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le ...

