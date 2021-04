Tecnologia e diritti umani, dove il confine? Cosa insegna il caso Cina (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Bruxelles dovrebbe riconoscere che il mondo che Pechino intende realizzare è quello in cui il biasimo per atroci abusi dei diritti umani in un altro Paese è una violazione delle norme internazionali, piuttosto che l’adesione a esse. Ciò è incompatibile con i valori e l’attuale identità politica dell’Unione europea”. A scriverlo è Jacob Mardell, analista del Merics, un centro studi tedesco finito recentemente sotto sanzioni cinesi dopo le tensioni tra Bruxelles e Pechino sulla situazione nello Xinjiang. La fotografia della politica estera cinese scattata dall’esperto torna utile alla luce di alcune notizie pubblicate sui giornali italiani negli ultimi giorni. Due in particolare, che riguardano l’installazione di Tecnologia cinese – per giunta di aziende sotto sanzioni del nostro principale alleato, gli Stati Uniti – nella Pubblica ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Bruxelles dovrebbe riconoscere che il mondo che Pechino intende realizzare è quello in cui il biasimo per atroci abusi deiin un altro Paese è una violazione delle norme internazionali, piuttosto che l’adesione a esse. Ciò è incompatibile con i valori e l’attuale identità politica dell’Unione europea”. A scriverlo è Jacob Mardell, analista del Merics, un centro studi tedesco finito recentemente sotto sanzioni cinesi dopo le tensioni tra Bruxelles e Pechino sulla situazione nello Xinjiang. La fotografia della politica estera cinese scattata dall’esperto torna utile alla luce di alcune notizie pubblicate sui giornali italiani negli ultimi giorni. Due in particolare, che riguardano l’installazione dicinese – per giunta di aziende sotto sanzioni del nostro principale alleato, gli Stati Uniti – nella Pubblica ...

