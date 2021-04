Supervivientes | Valeria Marini intossica i naufraghi dell’Isola dei Famosi spagnola | ecco cosa è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A, la versionedei(in onda su Tele Cinco, tvdel gruppo Mediaset, ndr) i concorrenti hanno rischiato una seriazione. Tutta “colpa” della nostra. Durante la prima prova ricompensa, la showgirl italiana ha spinto il proprio gruppo ad acquistare delle uova. Non potendole cucinare,le ha mangiate crude, invitando anche altre due naufraghe a fare lo stesso. Neanche a dirlo, sono state molto male con lo stomaco. Allora per rimediare,si sarebbe gettata in mare alla ricerca di alcuni granchi da mangiare. Risultato? É stata attaccata dalle meduse, completando così la sua “catastrofica impresa”. Insomma, neanche una settimana e ...