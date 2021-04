Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker al centro delle polemiche: ecco cos’è successo (Di mercoledì 14 aprile 2021) I due attuali conduttori di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, nelle ultime ore sono finiti al centro delle polemiche. Michelle e Gerry sono stati infatti accusati di razzismo a seguito della puntata del tg satirico andata in onda ieri sera. Nel lanciare un servizio di Pinuccio sulla gestione della sede Rai a Pechino, i due hanno ironizzato sulla pronuncia cinese accompagnando il tutto all’imitazione degli occhi a mandorla. Questo gesto è stato preso di mira dalla pagina Instagram Diet Prada e dallo scrittore Louis Pisano che ha reso pubblico il suo pensiero, condiviso proprio dalla pagina in questione che da sempre si occupa non solo di moda, ma anche di argomenti di grande ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 aprile 2021) I due attuali conduttori dila, nelle ultime ore sono finiti alsono stati infatti accusati di razzismo a seguito della puntata del tg satirico andata in onda ieri sera. Nel lanciare un servizio di Pinuccio sulla gestione della sede Rai a Pechino, i due hanno ironizzato sulla pronuncia cinese accompagnando il tutto all’imitazione degli occhi a mandorla. Questo gesto è stato preso di mira dalla pagina Instagram Diet Prada e dallo scrittore Louis Pisano che ha reso pubblico il suo pensiero, condiviso proprio dalla pagina in questione che da sempre si occupa non solo di moda, ma anche di argomenti di grande ...

Advertising

LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - liamazzola : RT @ercivettone1: Invece di prendervela con Michelle Hunziker dovreste prendervela con voi stessi che ancora guardate Striscia la Notizia - myriamdefilippi : RT @silschirinzi: Striscia la notizia su Diet Prada: è tutto così così surreale ma è anche tutto vero (il giorno in cui ci liberiamo di que… - byakkoomaru : RT @andreants2: L’italia se non fosse esistita striscia la notizia - AlbertoPiazza10 : @68kikka @MustErminea Aggiungo: possibile che nel 2021 vada ancora in onda Striscia la Notizia? -