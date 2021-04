Simona Ventura parla di Game Of Games e de L’Isola dei Famosi

(Di mercoledì 14 aprile 2021)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale NuovoTv dove hato della sua nuova avsu Rai Due, il programma in prima serataOfs – Gioco Loco, lanciato in America da Ellen DeGeneres. La conduttrice ha dichiarato che l’unica cosa che le interessa è quella di fare “una bella figura con Ellen DeGeneres che mi ha dato la benedizione” senza pensare troppo agli ascolti. Benedizione che noi tutti ricordiamo. Il saluto di Ellen DeGeneres a @Simoper il lancio dell’edizione italiana di #Ofs, in onda su @RaiDue dal #31marzo in prima serata. Il #NewsRai dedicato https://t.co/oZWHksHsoz@TheEllenShow @nbcofs ...

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, la terza puntata del gioco "Game of games",con. 12 concorrenti sono pronti a sfidarsi per vincere il premio finale. Per superare le varie fasi del gioco ...Anche questa sera, mercoledì 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata del game show che sta appassionando i telespettatori, ovvero Game of Game , condotto da. Il programma vede la sfida di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, insieme a persone che non sono pubbliche. La conduttrice, ad oggi al timone della trasmissione, è stata, ...Enzo Miccio ospite stasera, mercoledì 14 aprile, della terza puntata di "Game of games" lo show di Rai2 condotto da Simona Ventura. Conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner ...Nuovo appuntamento su Rai 2 , in seconda serata, con Restart , il programma di politica e attualità condotto da Annalisa Bruchi e Aldo ...