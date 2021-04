Rizzoli | «In finale di Champions diedi un rigore senza vederlo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nicolaha svelato un retroscena circa ladiLeague del 2013 fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund Nicola, nel corso dell’intervista concessa a DAZN, ha svelato un retroscena circa ladiLeague del 2013 fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.– «In unadiLeagueunpiù per dinamica che per quello che avevo visto. Ero di schiena e ilera un calcio sul petto. Per dinamica capii che il giocatore che voleva colpire il pallone non lo aveva colpito. Non avevo visto il fallo concretamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.