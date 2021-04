PS5 | disponibile il nuovo aggiornamento firmware!

(Di mercoledì 14 aprile 2021)finalmente il primofirmware per PS5, la console “next-gen” di casa Sony, che porterà l’aggiunta di moltissime novità: dall’archiviazione esterna allo Share Play cross-gen A partire da oggi, 14 aprile, èil primofirmware per PlayStation 5, la neonata console next-gen di casa Sony. Caratterizzata da un lancio sicuramente non esente da problemi, questa nuova generazione di console, con capolista PlayStation 5 e Xbox Series X /S di Microsoft, sta decisamente faticando a decollare in quanto a console effettivamente prodotte. Una carenza che si riflette ovviamente sulle vendite, che rimangono clamorose, e sulle possibilità di ciascuno di noi di arraffarne un’unità. Col tempo la situazione andrà sicuramente migliorando, ma ad oggi… niente console. Torniamo ...

