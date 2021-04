Premio Apport | Gollini miglior portiere della Serie A Riconoscimento anche al suo preparatore Biffi

Advertising

Pierluigi Gollini e Massimo Biffi, portiere e preparatore dei portieri dell’Atalanta, hanno ricevuto in sede a Zingonia il premio per le rispettive categorie da Apport, Associazione Italiana Preparato ...(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - Pierluigi Gollini e Massimo Biffi, portiere e preparatore dei portieri dell'Atalanta, hanno ricevuto oggi in sede a Zingonia il premio per le rispettive categorie da Apport, ...