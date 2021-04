Pier Luigi Marchini nuovo presidente dell’Ungdcec (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pier Luigi Marchini nuovo presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi dei Giovani Commercialisti (Ungdcec) Pier Luigi Marchini è il nuovo presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi dell’Unione nazionale dei giovani commercialisti e degli esperti contabili (Ungdcec). È stato nominato dal consiglio di amministrazione, che ha provveduto anche alla nomina dei componenti del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021)del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi dei Giovani Commercialisti (Ungdcec)è ildel Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi dell’Unione nazionale dei giovani commercialisti e degli esperti contabili (Ungdcec). È stato nominato dal consiglio di amministrazione, che ha provveduto anche alla nomina dei componenti del… L'articolo Corriere Nazionale.

