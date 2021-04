Pallanuoto, nella prima di ritorno Posillipo sconfitto da Pro Recco (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPosillipo (Na) – Sconfitta amara per il Posillipo che nella prima gara del girone di ritorno E d’élite, in una Scandone rigorosamente a porte chiuse, deve arrendersi alla superiorità tecnica del Recco: finisce 4-23 la partita infrasettimanale tra le due compagini. Tra le fila avversarie il Posillipo ritrova l’ex portiere rossoverde Tommy Negri. I quattro quarti con i parziali di 0-7/1-5/1-7/2-4, aggiungono ben poco ad una sfida durante la quale i rossoverdi tentano di restare in gare, giocando i primi due quarti con un po’ di tensione di troppo e cercando di mantenere il ritmo nel finale dopo la pausa lunga. Tre i gol del Recco già nel primo minuto di gara, mentre bisogna attendere il secondo quarto per vedere gonfiarsi la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Sconfitta amara per ilchegara del girone diE d’élite, in una Scandone rigorosamente a porte chiuse, deve arrendersi alla superiorità tecnica del: finisce 4-23 la partita infrasettimanale tra le due compagini. Tra le fila avversarie ilritrova l’ex portiere rossoverde Tommy Negri. I quattro quarti con i parziali di 0-7/1-5/1-7/2-4, aggiungono ben poco ad una sfida durante la quale i rossoverdi tentano di restare in gare, giocando i primi due quarti con un po’ di tensione di troppo e cercando di mantenere il ritmo nel finale dopo la pausa lunga. Tre i gol delgià nel primo minuto di gara, mentre bisogna attendere il secondo quarto per vedere gonfiarsi la ...

