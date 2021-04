Morto in carcere Bernie Madoff, il truffatore da 65 miliardi di dollari: indiscrezioni sulle ragioni del decesso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uno dei più grandi truffatori della storia è Morto in carcere a 82 anni. Si tratta ovviamente di Bernie Madoff, che nel 2009 era stato condannato a 150 anni di reclusione per una truffa piramidale complessiva di circa 65 miliardi di dollari: questa viene largamente considerata in qualità di uno dei maggiori raggiri finanziari di sempre. Stando alle indiscrezioni raccolte dai media americani, Madoff sarebbe Morto per cause naturali. Per lui ovviamente la pena era stata esemplare perché, al di là della gravità della truffa (che aveva mietuto vittime eccellenti, tra cui enti di beneficenza), era riuscito a umiliare completamente le autorità americane di vigilanza finanziaria. Ex presidente del Nasdaq, nonché uomo stimato e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uno dei più grandi truffatori della storia èina 82 anni. Si tratta ovviamente di, che nel 2009 era stato condannato a 150 anni di reclusione per una truffa piramidale complessiva di circa 65di: questa viene largamente considerata in qualità di uno dei maggiori raggiri finanziari di sempre. Stando alleraccolte dai media americani,sarebbeper cause naturali. Per lui ovviamente la pena era stata esemplare perché, al di là della gravità della truffa (che aveva mietuto vittime eccellenti, tra cui enti di beneficenza), era riuscito a umiliare completamente le autorità americane di vigilanza finanziaria. Ex presidente del Nasdaq, nonché uomo stimato e ...

Advertising

fattoquotidiano : Bernie Madoff morto in carcere in Usa: aveva orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia - TgLa7 : #BernieMadoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Lo riportano i media ame… - Agenzia_Ansa : FLASH | Bernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. #ANSA - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #BernieMadoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Lo riportano i media american… - luca79ind : RT @lauranaka: Muore a 82 anni #BernieMadoff in carcere dopo condanna 150 anni per più grande schema Ponzi della storia. Venne arrestato po… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto carcere Madoff, è morto il finanziere dello Schema Ponzi più grande della storia Bernard Madoff , il finanziere che ha messo in piedi la più grande truffa finanziaria della storia americana, sottraendo ai decine di migliaia di clienti 65 miliardi di dollari , è morto in carcere ad 82 anni. Madoff stava scontando u na pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in North Carolina. Lo rivelano fonti informate sulla vicenda all' Associated Press . Il ...

Usa: è morto in carcere Bernie Madoff, re delle truffe Bernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Il banchiere aveva 82 anni e sarebbe morto per cause naturali nel carcere di Butner, in North Carolina, dove stava scontando 150 anni di detenzione. Madoff era stato arrestato l'...

Morto Bernie Madoff, l’ex presidente Nasdaq si è spento in carcere Dagli Usa è arrivata la notizia della morte di Bernie Madoff, tra i più grandi truffatori finanziari della storia americana.

Madoff, morto in carcere il finanziere che organizzò la più grande truffa della storia Bernie Madoff, l'architetto della più grande truffa finanziaria della storia, è morto a 82 anni nel centro di assistenza carceraria federale a Butner, in North Carolina, dove era ...

Bernard Madoff , il finanziere che ha messo in piedi la più grande truffa finanziaria della storia americana, sottraendo ai decine di migliaia di clienti 65 miliardi di dollari , èinad 82 anni. Madoff stava scontando u na pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in North Carolina. Lo rivelano fonti informate sulla vicenda all' Associated Press . Il ...Bernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, èin. Il banchiere aveva 82 anni e sarebbeper cause naturali neldi Butner, in North Carolina, dove stava scontando 150 anni di detenzione. Madoff era stato arrestato l'...Dagli Usa è arrivata la notizia della morte di Bernie Madoff, tra i più grandi truffatori finanziari della storia americana.Bernie Madoff, l'architetto della più grande truffa finanziaria della storia, è morto a 82 anni nel centro di assistenza carceraria federale a Butner, in North Carolina, dove era ...