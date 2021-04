Melucci | «Una sceneggiata indegna | ArcelorMittal reintegri senza se e senza ma il lavoratore»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Cancelli sprangati e bodyguard, caccia ai post su Facebook invece che a nuovi clienti, minacce a un Governo democratico e ritardi immotivati nei lavori di ambientalizzazione: che terribile immaginesta dando di sé al mondo. Il disagio della comunità che la ospita dal 2018 è ormai totale. Glielo chiede una comunità intera:no immediatamente illicenziato per una fiction, il clima è già abbastanza teso quaggiù e loro sono già responsabili di una infinità di infrazioni molto serie. E poi non pretendano le scuse di nessuno, non umilino la dignità dei lavoratori, non siamo una dittatura, siamo nell’Unione Europea del terzo millennio. Il Governo convochi con urgenza il tavolo dell’accordo di programma con gli enti locali, oppure quei cancelli glieli muriamo noi per sempre e tanti saluti al piano nazionale ...

E poi non pretendano le scuse di nessuno, non umilino la dignità dei lavoratori, non siamo... RinaldoMemoria del sindacoper i senatori Pd Un contributo importante, sostanziale, è quello fornito dal sindaco Rinaldoai parlamentari PD che discuterannomozione di minoranza presentata in Senato, riguardante anche l'ex Ilva di Taranto. Concorposa memoria che ripercorre atti e azioni posti in essere ...ha ancora una volta ribadito che «non intendo chiedere scusa perché non ho detto nulla di male». Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, parla intanto di «sceneggiata indegna» e chiede che ...“Cancelli sprangati e bodyguard, caccia ai post su Facebook invece che a nuovi clienti, minacce a un Governo democratico e ...