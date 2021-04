LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: Matteo Trentin prova ad andarsene da solo a 25 chilometri dall’arrivo. Pidcock e Van Aert al suo inseguimento (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Matteo Trentin prova AD ANDARE VIA DA solo. 16.38 Davanti hanno provato a scattare prima Cosnefroy e, poi, Trentin. L’accordo latita. 16.34 30 chilometri al traguardo, non c’è accordo in nessun gruppo, al momento. 16.31 I primi hanno superato il Moskesstraat. Dietro prova un allungo Cristophe Laporte. 16.29 Una ventina di corridori ora al comando. 33 chilometri al traguardo. 16.28 Il gruppo di Cavagna riprende i battistrada, ma Van Aert, Pidcock e Trentin stanno rientrando a loro volta. 16.26 Trentin, Van Aert e Pidcock si sono riavvicinati tantissimo al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39AD ANDARE VIA DA. 16.38 Davanti hannoto a scattare prima Cosnefroy e, poi,. L’accordo latita. 16.34 30al traguardo, non c’è accordo in nessun gruppo, al momento. 16.31 I primi hanno superato il Moskesstraat. Dietroun allungo Cristophe Laporte. 16.29 Una ventina di corridori ora al comando. 33al traguardo. 16.28 Il gruppo di Cavagna riprende i battistrada, ma Vanstanno rientrando a loro volta. 16.26, Vansi sono riavvicinati tantissimo al ...

