Lipsia, Nagelsmann allontana il Bayern Monaco: “Voci infondate, ho un contratto fino al 2023” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha smentito categoricamente i presunti contatti con il Bayern Monaco in vista della prossima stagione. “Non so nulla di queste Voci, né da dove provengano né chi le metta in giro. Non ho parlato con nessuno, non c’è stato nessun dialogo. Attualmente sono impegnato con il Lipsia, ho un contratto fino al 2023 ed intendo onorarlo“, queste le parole dell’allenatore a sport.sky.de. I rumors su un possibile interesse dei bavaresi per il giovane tecnico tedesco si sono intensificati poco dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg. Hansi Flick, infatti, sembra essere destinato a prendere il posto di Low sulla panchina della Nazionale tedesdca. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico delJulianha smentito categoricamente i presunti contatti con ilin vista della prossima stagione. “Non so nulla di queste, né da dove provengano né chi le metta in giro. Non ho parlato con nessuno, non c’è stato nessun dialogo. Attualmente sono impegnato con il, ho unaled intendo onorarlo“, queste le parole dell’allenatore a sport.sky.de. I rumors su un possibile interesse dei bavaresi per il giovane tecnico tedesco si sono intensificati poco dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg. Hansi Flick, infatti, sembra essere destinato a prendere il posto di Low sulla panchina della Nazionale tedesdca. SportFace.

