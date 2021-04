Licenziato da ArcelorMittal per un commento su “Svegliati | amore mio”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha invitato tutti, tramite un post sul suo profilo Facebook, a guardare la serie tv “mio” con Sabrina Ferilli, sull’inquinamento a Taranto. E la sua azienda ha così deciso di licenziarlo, dopo ben 21 anni di servizio. È questa la triste storia di un tecnico dell’Ilva di Taranto, Riccardo Cristelli. Riccardo è padre di due bambine, e adesso si ritrova senza lavoro per aver espresso la sua opinione. Per l’azienda, il post era denigratorio, e il licenziamento è dunque avvenuto per “giusta causa”. A La Repubblica, Riccardo spiega che: “non era mia intenzione ledere l’immagine dell’azienda, non immaginavo affatto potesse generare questi problemi. Il post era generico e voleva solo sensibilizzare le persone, per il dramma della nostra città”. Ma l’azienda non ha voluto sentire ragioni, e così gli ha dato il ben servito. La cosa ...