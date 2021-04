Advertising

Caso Lazio-Torino, si arriva al CONI: i biancocelesti vogliono il 3-0 a tavolino - sportli26181512 : #Lazio-#Torino, si va al Coni: Lotito vuole il 3-0 a tavolino: Il Collegio di Garanzia ha ricevuto il ricorso del c…

ROMA - Non si ferma la battaglia dellaper ottenere il 3 - 0 a tavolino nel match con il, non disputato il 2 marzo scorso per il mancato arrivo della squadra granata. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha ricevuto ...C'è una partita sottolineata in rosso nell'agenda stagionale di Adam Marusic: la famigerata (ma per altre questioni, legate ai tamponi)3 - 4 del primo novembre. È l'unica che il montenegrino non ha giocato, vittima di una ferita. Nelle altre 38, lui c'è sempre stato: 28 di campionato, 8 di Champions, 2 di Coppa Italia. ...La questione sulla mancata disputa di Lazio-Torino va avanti senza tregua. Dopo la decisione d’appello che aveva confermato la decisione del goudice sportivo il quale aveva deciso per la disputa a ...ROMA - Nuovo ricorso della Lazio per ottenere il 3-0 a tavolino nella partita contro il Torino, non giocata il 2 marzo scorso per il mancato arrivo della squadra granata, fermata dalla Asl per alcuni ...