La storia del Giappone in un «Labirinto di cinema» (Di giovedì 15 aprile 2021) Un anno fa se ne andava Obayashi Nobuhiko, regista Giapponese fra i più originali che l'arcipelago abbia mai prodotto. Dagli inizi nel cinema d'avanguardia e sperimentale degli anni '60 ai suoi lavori pubblicitari per la televisione, dal film culto House ai lungometraggi adolescenziali degli anni '80, fino ai suoi film pacifisti degli ultimi dieci anni, Obayashi è sempre stato fedele all'idea di un cinema come macchina dei sogni. L'ANNIVERSARIO della sua scomparsa è una perfetta occasione per (ri)scoprire Labyrinth of … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

