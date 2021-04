La portaerei cinese non ci fa paura La foto della US Navy

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il comandante del cacciatorpediniere”USS Mustin”, Robert Briggs, seduto coi piedi poggiati alla ringhiera del ponte di babordo mentre osserva sfilare davanti a sé la“Liaoning”. L’incontro, tra le acque del Mar, è avvenuto domenica 11 aprile, e lo scatto che ritrae Briggs in atteggiamento casual con il suo sottoposto Richard Slye è stato fatto circolare dalla US. Il Mustin è parte del gruppo da battaglia“USS Roosevelt”, che si trova in quella regione strategica — dove la Cina rivendica sovranità in diverse porzioni marittime — per mostrare bandiera; per reclamare la libertà di navigazione; per far sentire la propria vicinanza a quei paesi che soffrono le azione aggressive cinesi come le Filippine o il Vietnam, o Taiwan. Lo scatto non è innocuo, bensì può avere una ...